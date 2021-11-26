Samsung Galaxy Note всё — выпуск полностью прекращен, новых моделей не ждите

Выпуск прекращен полностью. И, видимо, навсегда.

Samsung полностью завершает выпуск смартфонов Galaxy Note уже в этом году. В 2022-м девайсы выпускаться не будут. Большие Гэлэкси Ноуты становятся достоянием прошлого. Кроме того, производитель планирует изъять из продажи все Galaxy Note, уже оказавшиеся в магазинах. Видимо, чтобы люди о них окончательно и бесповоротно забыли.

Почему? Причин не знаем. Вероятно, такие смартфоны больше попросту не нужны. Те же стилусы есть теперь в Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 3. То же касается и огромных дисплеев.

К слову, только в этом году было выпущено более 3 миллионов Galaxy Note 20.

По сути, Galaxy Note 21 это Galaxy S21 Ultra, а Galaxy Note 22 все равно что Galaxy S22 Ultra. Они огромные и со стилусами. Выпуская новые Galaxy Note, Samsung попросту бы плодила конкурентов для своих же смартфонов.

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