Samsung Galaxy S21: дата входа, характеристики и цена в России

Первые подробности про корейский флагман 2021.

Samsung Galaxy S20 и Galaxy S20 Ultra сейчас пользуются хорошим спросом. Но разработка следующей модели уже на финальных стадиях. Поделюсь с вами тем, что известно о новом galaxy S21 уже сейчас. Поехали!

Название. С 2021 у флагманов будет новое цифровое обозначение. Оно будет привязано к году. Соответственно, в 2022 выйдет Galaxy S22 и тд.

Процессор. Традиционно в своих флагманах Samsung будет использовать чипы двух производителей. У Galaxy S21 будет Qualcomm 875 и свои Exynos 2100. Для разных рынков – разные процессоры. Для нашей страны поставляют свои чипы, а, например, для США – Snapdragon. Заметили, что чипы Exynos тоже именуются теперь по году?

Экран. Снова самый топовый Amoled. Каждый год у них получается превзойти в этом всех, да и свои прошлогодние рекорды – тоже. Ожидается 120 Гц, а у Samsung Galaxy S21 Ultra – 144 Гц. Диагональ сохранится от S20/S20 Plus – 6.2/6.7″.

Фронтальная камера. Она будет расположена непосредственно под экраном. И иметь большое разрешение.

Безопасность. Датчик отпечатков пальца останется под экраном тоже. Ещё нас ожидает новое шифрование данных на устройстве.

Память. Ожидается 10 ГБ оперативки, так что всё будет летать. Но, по правде говоря, всё летает и сейчас. Также ожидается терабайтник в Ultra. Остальные версии – максимум 512 ГБ на борту.

Аккумулятор. Будет 4800 мАч – у базовой модели, а у Plus-версии – 5000 мАч.

Комплектация. И блок питания, и наушники. Причём есть слух про беспроводные наушники в S21 Ultra в комплекте.

Зарядка. Как и всегда, будет быстрая, ожидается до 100W.

Камеры. Их будет 3 или 4, зависит это от модели. Особое внимание в этом году уделяется улитрашироким модулям. Такое будет и у S21. Ну и общее качество вырастет, в особенности ночное видео.

Цвета. Будет множество версий, даже розовый и фиолетовый. Они не сразу появятся на рынке, сначала выйдут базовые расцветки.

Связь. Конечно же, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Оснащение не подкачает и в 2021-ом.

Дата появления. Анонс был запланирован на начало 2021-ого года. Samsung всегда анонсирует S-серию в январе-феврале, а Note – в середине года. Но в S21 могут показать уже совсем скоро – к концу 2020, чтобы перед праздниками с полок уже всё исчезло. Этому способствовала пандемия, то есть показали продаж, которые пострадали достаточно сильно.

Цены в России. Они останутся на уровне Galaxy S20/S20 Plus. И, конечно же, дешевле iPhone 12. Ожидаем цены от 79990 до 99990.

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