Samsung Galaxy S21 FE представлен официально — в Росси за него просят от 60 тысяч рублей

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Компания Samsung наконец-то выпустила Galaxy S21 FE, бюджетный флагман из серии Galaxy S21. Впрочем, бюджетным назвать его нельзя. Стартовый ценник равен 60 000 руб. Столько просят за модель в конфигурации 6/128 ГБ. За 6/256 ГБ придется выложить уже 67 000 российских денег.

Какой он? Такой, каким мы себе его и представляли. Сдержанный, стильный, в меру мощный и достойной камерой.

Внутри находится горячий и мощный Snapdragon 888. Источник питания внушительного объема, на 4500 мА*ч. Конечно, с быстрой зарядкой на 25 Вт. Главная задняя камера тройная, два 12-мегапиксельных сенсора и один 8-мегапиксельный. Фронталка одна, на 32 Мп.

Какой дисплей? Небольшой, 6,4-дюймовый, на 2400 на 1080 пикселей и с частотой обновления 120 Гц. Сразу из коробки девайс работает на Android 12 + One UI 4.0.

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