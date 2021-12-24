Samsung Galaxy S21 FE распакован на видео — долгожданный смартфон очень похож на базовый S21

Вот он какой.

Всё! Больше никаких секретов. Долгожданный и многострадальный Samsung Galaxy S21 FE, который должны были выпустить давным-давно, представят в начале января. Это уже 100%. Решено. Тем более, что страничка устройства уже на некоторое время появлялась на официальном сайте производителя. Также в сеть уже попала инструкция от него и фотографии. А теперь блогер продемонстрировал процесс распаковки девайса.

Что мы видим? Коробку в духе минимализма, как у Айфонов. Спасибо, что не пакетик… Внутри что? Смартфон, инструкция и провод. Никакой зарядки, никаких наушников, нет и чехла. Довольствуйтесь малым или покупайте все отдельно.



Сам смартфон на видео в графитовой расцветке. Стильный и строгий, как базовый Galaxy S21.

Ждем? Если честно, не особо. Учитывая, что стоить он будет от 749 евро. У нас? Тысяч 60, не меньше.

Уже через месяц в продажу поступят куда более современные Galaxy S22. И базовый Galaxy S22 вряд ли окажется сильно дороже, чем Galaxy S21 FE. Позиционирование данной модели в реалиях 2022-го года не понятна. S21 FE опоздал, как минимум на полгода…

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