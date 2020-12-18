Samsung Galaxy S21+ фотографирует лучше iPhone 12 Pro Max! Первые тесты

Фотографирует очень хорошо.

Выход нового флагмана Samsung Galaxy S21+ все ближе. В сети уже активно появляются рендеры нового устройства, а примерные технические характеристики уже известны. Более того, пользователи уже начали сранивать новый самсунг с iPhone 12 Pro Max. Сначала энтузиасты сравнили габариты и внешний вид устройств. Теперь очередь дошла до камер.

Чем могут похвастаться Samsung? Как минимум, 64 Мп сенсором, который снимает очень круто. Один из пользователей Youtube уже опубликовал небольшой пятиминутный обзор, в котором рассказал о возможностях камеры и о том, как смартфон тянет игры. Можете ознакомиться с ним.

Что можно сказать? Снимки с Galaxy S21+ действительно впечатляют. Любители гаджетов отмечают, что новый флагман от Samsung может похвастаться более насыщенными цветами в сравнении с iPhone 12 Pro Max. Вывод спорный, но камера снимает действительно круто.

Вот так фотографирует новый Cамсунг:

А вот так iPhone 12 Pro Max:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)