Samsung Galaxy S21+ фотографирует лучше iPhone 12 Pro Max! Первые тесты
Фотографирует очень хорошо.
Выход нового флагмана Samsung Galaxy S21+ все ближе. В сети уже активно появляются рендеры нового устройства, а примерные технические характеристики уже известны. Более того, пользователи уже начали сранивать новый самсунг с iPhone 12 Pro Max. Сначала энтузиасты сравнили габариты и внешний вид устройств. Теперь очередь дошла до камер.
Чем могут похвастаться Samsung? Как минимум, 64 Мп сенсором, который снимает очень круто. Один из пользователей Youtube уже опубликовал небольшой пятиминутный обзор, в котором рассказал о возможностях камеры и о том, как смартфон тянет игры. Можете ознакомиться с ним.
Что можно сказать? Снимки с Galaxy S21+ действительно впечатляют. Любители гаджетов отмечают, что новый флагман от Samsung может похвастаться более насыщенными цветами в сравнении с iPhone 12 Pro Max. Вывод спорный, но камера снимает действительно круто.
Вот так фотографирует новый Cамсунг:
А вот так iPhone 12 Pro Max:
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.