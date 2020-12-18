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Samsung Galaxy S21+ фотографирует лучше iPhone 12 Pro Max! Первые тесты

18 Дек, 2020

Samsung Galaxy S21+ фотографирует лучше iPhone 12 Pro Max! Первые тесты

Фотографирует очень хорошо.

Выход нового флагмана Samsung Galaxy S21+ все ближе. В сети уже активно появляются рендеры нового устройства, а примерные технические характеристики уже известны. Более того, пользователи уже начали сранивать новый самсунг с iPhone 12 Pro Max. Сначала энтузиасты сравнили габариты и внешний вид устройств. Теперь очередь дошла до камер.

Galaxy S21

Чем могут похвастаться Samsung? Как минимум, 64 Мп сенсором, который снимает очень круто. Один из пользователей Youtube уже опубликовал небольшой пятиминутный обзор, в котором рассказал о возможностях камеры и о том, как смартфон тянет игры. Можете ознакомиться с ним.

Что можно сказать? Снимки с Galaxy S21+ действительно впечатляют. Любители гаджетов отмечают, что новый флагман от Samsung может похвастаться более насыщенными цветами в сравнении с iPhone 12 Pro Max. Вывод спорный, но камера снимает действительно круто. 

Вот так фотографирует новый Cамсунг:

galaxy s21

А вот так iPhone 12 Pro Max:

galaxy s21

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