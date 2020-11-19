Samsung Galaxy S21 на базе Snapdragon 875 показал невпечатляющие результаты в Geekbench

Это медленнее, чем Exynos 2100.

Если верить информации инсайдеров, Samsung планирует к запуску новую флагманскую серию смартфонов Galaxy S21 уже в январе 2020 года. Это на несколько недель раньше обычного срока.

Чем ближе к официальном релизу, тем больше подробностей появляется об устройствах. Новости не заставили себя ждать — Samsung Galaxy S21 на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 875 засветился на платформе Geekbench.

Устройству удалось набрать 3319 баллов в многоядерном тесте. К сожалению, это достаточно низкий результат по сравнению с тем же Самсунг на базе чипсета Exynos 2100, которому удалось набрать почти 4000 баллов.

Samsung выпустят две вариации смартфона серии Galaxy S. Устройства с процессором Qualcomm появятся в Соединенных Штатах, Южной Корее и Китае, в то время как в других регионах выйдет версия на базе Exynos.

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