Samsung Galaxy S21 продается быстрее, чем Galaxy S20
Но рекорд Galaxy S10 не побит.
Похоже, что Samsung можно поздравить с успехом. Ее новый флагман – Galaxy S21 – явно популярнее предшественника.
Samsung раскрыла официальную статистику продаж в Южной Корее. Согласно отчету, местные пользователи купили порядка миллиона Galaxy S21.
Компании понадобилось 57 дней, чтобы покорить планку в 1 000 000 устройств. Прошлогодний Galaxy S20 потратил на это больше времени. Разница в месяц.
Galaxy S21 берут охотнее предыдущей модели. Впрочем, новинке далеко до Galaxy S10, представленного в 2019 году.
Напомним, Galaxy S10 достиг упомянутого рубежа за 47 дней. Samsung есть куда расти в будущем.
Источник: gizmochina.com
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