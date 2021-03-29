Samsung Galaxy S21 продается быстрее, чем Galaxy S20

Но рекорд Galaxy S10 не побит.

Похоже, что Samsung можно поздравить с успехом. Ее новый флагман – Galaxy S21 – явно популярнее предшественника.

Samsung раскрыла официальную статистику продаж в Южной Корее. Согласно отчету, местные пользователи купили порядка миллиона Galaxy S21.

Компании понадобилось 57 дней, чтобы покорить планку в 1 000 000 устройств. Прошлогодний Galaxy S20 потратил на это больше времени. Разница в месяц.

Galaxy S21 берут охотнее предыдущей модели. Впрочем, новинке далеко до Galaxy S10, представленного в 2019 году.

Напомним, Galaxy S10 достиг упомянутого рубежа за 47 дней. Samsung есть куда расти в будущем.

Источник: gizmochina.com

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