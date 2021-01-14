Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra теперь официально — цены в России, характеристики, фото

Одни из лучших смартфонов вообще.

Компания Samsung сегодня представила смартфоны серии Galaxy S21. Это одна из самых ожидаемых премьер 2021 года. Как и ожидалось, южнокорейский техногигант показал три модели. Это Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra.

Рассказываем о них подробно.

Да, аппаратная основа у всех новинок одна и та же. В РФ смартфоны продаются с 5-нм чипсетом Exynos 2100. В некоторых регионах, напомним, серия Galaxy S21 оснащена Snapdragon 888.

Базовый Samsung Galaxy S21

Базовый S21 оснащен 6,2-дюймовым AMOLED 2X дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Объем ОЗУ равен 8 ГБ, емкость накопителя составляет 128 или 256 ГБ. Батарея тут на 4000 мА*ч.

Тыльная камера состоит из трех датчиков, главного на 12 Мп, сверхширика на 12 Мп и телевика на 64 Мп. Селфи-камера 10-мегапиксельная. Имеется режим 8K Snap (позволяет получить фото в разрешении 8K из видео), стабилизация нового поколения Super Steady, встроенная функция Director’s View и возможность записи звука сразу с нескольких микрофонов. А еще тут защита IP68.

Девайс может похвастаться ультразвуковым дактилоскопическим датчиком от Qualcomm.

Цена в России составляет 75 тысяч рублей за модель с 128 ГБ и 80 тысяч рублей за вариант с 256 ГБ флэш-памяти.

Продвинутый Samsung Galaxy S21+

У Galaxy S21+ такой же же экран, только 6,7-дюймовый. Оперативной памяти также 8 ГБ, встроенной флэш-памяти 128 или 256 ГБ. Аккумулятор больше, на 4800 мА*ч. Камеры не отличаются от тех, что у базовой модели. Защита, к слову, тоже. От воды и пыли смартфон защищен по стандарту IP68. Сенсор отпечатков пальцев аналогичный, от Qualcomm.

Galaxy S21+ у нас оценили в 90 тысяч (128 ГБ) и 95 (256 ГБ) тысяч рублей.

Топовый Samsung Galaxy S21 Ultra

А это самая интересная модель. Тут 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением Quad HD+ и частотой обновления 120 Гц. Гаджет поддерживает стилус S Pen. Причем, пользователи могут приобрести более крутой вариант S Pen под названием S Pen Pro с поддержкой воздушных жестов!

У флагмана батарея на 5000 мА*ч со скоростной зарядкой, которая позволяет зарядить аккумулятор от 0 до 100% всего за 30 минут.

Основная камера тут состоит из 4 сенсоров. Главный объектив 108-мегапиксельный. Ультраширокоугольный модуль имеет разрешение 12 Мп. Кроме того, имеется два телевика по 10 Мп каждый, один с 3-кратным увеличением, а второй с 10-кратным (оптическим!).

Ну а за ночную съемку отвечает некая системе Bright Night. Samsung утверждает, что круче камеры еще никогда не создавала. С нетерпением ждем тестов. Селфи-камера, кстати, тоже весьма продвинутая, на 40 Мп.

Объем ОЗУ равен 12 или 16 ГБ. Емкость накопителя составляет 128, 256 или 512 ГБ. Смартфон получил защиту IP 68.

Цены? Высокие. От 115 до 128 тысяч рублей.

Предзаказать все три модели можно сделать до 4 февраля.

За предзаказ Galaxy S21 или S21+ полагается подарок в виде наушников Galaxy Buds Live и брелка Smart Tag. А за Galaxy S21 Ultra вы получите изумительные Galaxy Buds Pro.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)