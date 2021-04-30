Samsung Galaxy S21 со скидкой в 30 000 рублей — не выдумка, а реальнсоть, гаджет отдают за 51 490 рублей
Неожиданно. Надо брать.
Компания Samsung сделала королевский подарок всем желающим приобрести смартфон Galaxy S21. Гаджет отдают с гигантской скидкой почти в 30 000 рублей. Если быть точным — цена снижена на 28 500. Если раньше за девайс просили 80 000 рублей, то теперь его можно купить всего за 51 500! Круто же.
Если вы думали о покупке данного смартфона, то можно не думать — такое предложение не будет долгим. Скидка действует до 4 мая. Хватайте пока не поздно. Тем более, что речь идет о модели с 256 ГБ флэш-памяти.
Где продают? В официальном российском магазине Samsung на Tmall AliExpress. Достаточно ввести промокод GUDOK4000 и, вуаля, вы обладатель крутого флагмана за цену среднебюджетника.
О параметрах девайса читаем у нас же.
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