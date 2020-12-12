Samsung Galaxy S21+ сравнили с iPhone 12 Pro Max на видео

Какой круче?

Портал Let’s Go Digital выложил в сеть видео, на котором «живой» Samsung Galaxy S21+ сравнивают с Айфон 12 Про Макс. Да, указано, что это Айфон 12 Про, но мы то видим, что это именно топовый 12 Про Макс с 6,7-дюймовым дисплеем.

К слову, у Galaxy S21+ экран также 6,7-дюймовый.

Какая «лопата» нравится вам больше? Айфон? Возможно. Но нельзя не признать, что рамки у нового Galaxy тоньше, а экран занимает почти всю площадь передней панели. Тут нет гигантского модуля Face ID, а грани более плавные.

Оба смартфона включены. Но качество видео не позволяет сравнить дисплеи.

Линейка Galaxy S21 может быть представлена уже в начале января 2021 года. Продажи стартуют также в начале следующего года.

Ранее мы уже публиковали качественные изображения всех трех моделей — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

Источник: Let’s Go Digital

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