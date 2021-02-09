Samsung Galaxy S21 топят уже 11 дней, а ему все равно

Вот это защита.

Насколько Galaxy S21 неубиваемый? Флагману Samsung недавно устроили дроп-тест. Теперь пришло время проверить влагозащищенность.

Особо отличился канал Photo Owl Time Lapse на YouTube. Он уже больше недели топит Galaxy S21 в прямом эфире. Трансляция идет 11 дней подряд.

Galaxy S21 помещен в резервуар с водой. В рабочем состоянии. За прошедший период с ним ничего не случилось. Более того – гаджет еще и заряжается. Беспроводным способом.

Есть нюанс: телефон 2 раза вытаскивали для сброса таймера. Предел встроенного секундомера Galaxy S21 – 99 часов 59 минут 59 секунд. Потом его нужно перезапускать.



Через 117 часов были глюки с экраном. Спустя 241 час – испортились динамики. Однако аппарат до сих пор не умер.

Напомним, новинка Samsung защищена по стандарту IP68. Смартфон должен выдерживать получасовое погружение на 1,5-метровую глубину. Она в эксперименте Photo Owl Time Lapse вдвое меньше.

Дома такое лучше не повторять. Повреждение водой гарантия Galaxy S21 не покрывает.

Источник: gizmochina.com

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