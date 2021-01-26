Samsung Galaxy S21 Ultra получит OLED-дисплей с низким энергопотреблением
Новая технология.
Не так давно Samsung представила Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra. Последний поступит в продажу в ближайшие дни.
Как сообщается, у Galaxy S21 Ultra необычный экран. Это OLED-панель, анонсированная Samsung на днях. Ее энергопотребление на 16% ниже, чем в предыдущих решениях компании.
Результат серьезный. Как этого удалось добиться? Инженеры сумели ускорить поток электронов в органическом слое дисплея. Сказанное заметно увеличивает срок службы батареи.
На практике – Galaxy S21 Ultra будет медленнее разряжаться. Даже при активном использовании. Кто от такого бонуса откажется?
Источник: gizmochina.com
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У меня одного сложилось впечатление что АПЛ в этом году как то …. даже незнаю как помягче сказать …. да ещё так чтоб незаБАНили… и так чтоб если я как Ганн стану популярным за столетний комент уволят … короче я передумал 😂. Вы сами поняли что сделал апл у Самсунг в этом году .