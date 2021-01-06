Samsung Galaxy S21 Ultra получит экран WQHD+ с частотой обновления 120 Гц

Флагман без компромиссов.

Дебют смартфонов серии Samsung Galaxy S21 не за горами. Презентация состоится через считанные дни – в рамках Samsung Unpacked. Мероприятие стартует 14 января, не пропустите. Ожидается много интересного.

Кое-что любопытное можно узнать прямо сейчас. Инсайдеры не дремлют. Один из них – известный как Ice Universe – раскрыл секрет Galaxy S21 Ultra. Это топовая модель в новой флагманской линейке.

Ice Universe сообщает, что Galaxy S21 Ultra оснащен быстрым дисплеем. При разрешении WQHD+ (3200 × 1440 пикселей) он поддерживает частоту обновления 120 Гц. Высокая плавность изображения гарантируется.

Владельцам прошлогодних Galaxy S20 о таком остается лишь мечтать. 120 Гц им тоже предлагается, но только в режиме Full HD+. Переход на WQHD+ снижает частоту обновления вдвое – до 60 Гц.

Превосходство Galaxy S21 Ultra очевидно. Как обстоят дела с моделями Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus? Будут ли они также выдавать 120 Гц при WQHD+? Не факт. Какие-либо сведения об этом отсутствуют.

Источник: gizmochina.com

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