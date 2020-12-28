Samsung Galaxy S21 Ultra уже можно купить в России, но за 5 000 000 рублей

Снова постарался Caviar.

В РФ уже есть возможность заказать флагманский Galaxy S21 Ultra от корейского техногиганта Samsung. Но заплатить за него придется совершенно безумные 5 млн рублей. Речь идет об эксклюзивной версии от премиального бренда Caviar. Сегодня мы уже писали о полноразмерных беспроводных наушниках AirPods Max за 7 миллионов. Galaxy S21 Ultra Luxury Limited Edition из той же серии гаджетов для сверхбогатых.

За цену хорошей квартиры вы получите Galaxy S21, который покрыт золотом 750 пробы. Ни у кого такого смартфона больше не будет. Его выпустят в одном единственном экземпляре.

К сожалению, сроки поставки Caviar не уточняет. Но мы знаем, что серия Galaxy S21 будет представлена 14 января 2021 года.

Источник: Caviar

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