Samsung Galaxy S21 Ultra уже можно купить в России, но за 5 000 000 рублей
Снова постарался Caviar.
В РФ уже есть возможность заказать флагманский Galaxy S21 Ultra от корейского техногиганта Samsung. Но заплатить за него придется совершенно безумные 5 млн рублей. Речь идет об эксклюзивной версии от премиального бренда Caviar. Сегодня мы уже писали о полноразмерных беспроводных наушниках AirPods Max за 7 миллионов. Galaxy S21 Ultra Luxury Limited Edition из той же серии гаджетов для сверхбогатых.
За цену хорошей квартиры вы получите Galaxy S21, который покрыт золотом 750 пробы. Ни у кого такого смартфона больше не будет. Его выпустят в одном единственном экземпляре.
К сожалению, сроки поставки Caviar не уточняет. Но мы знаем, что серия Galaxy S21 будет представлена 14 января 2021 года.
Источник: Caviar
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