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Samsung Galaxy S22 будет на $100 дороже iPhone 13, а цена Galaxy S22 Ultra — на $200 выше, чем на iPhone 13 Pro Max

12 Янв, 2022

Samsung Galaxy S22 будет на $100 дороже iPhone 13, а цена Galaxy S22 Ultra — на $200 выше, чем на iPhone 13 Pro Max

Дорогие Самсунги.

Портал PhoneArena, сославшись на авторитетного сетевого аналитика, сообщает, что в США смартфоны линейки Galaxy S22 от Samsung прибавят в цене по $100 каждый. Все три самсунга линейки Galaxy S22 окажутся дороже конкурентов от Apple.

Что за цифры?

  • Так, за Гэлэкси S22 попросят $900. А за Айфон 13 там берут всего $800.
  • Гэлэкси S22 Плюс будет стоить $1100. Да, дороже Айфон 13 Про за $1000.
  • И, наконец, флагман-лопатофон Гэлэкси S22 Ультра обойдется в безумные $1300. За Айфон 13 Про Макс в США платят от $1100.

Стоит ли оно того? Узнаем 8 февраля.

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