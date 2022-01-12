Samsung Galaxy S22 будет на $100 дороже iPhone 13, а цена Galaxy S22 Ultra — на $200 выше, чем на iPhone 13 Pro Max
Дорогие Самсунги.
Портал PhoneArena, сославшись на авторитетного сетевого аналитика, сообщает, что в США смартфоны линейки Galaxy S22 от Samsung прибавят в цене по $100 каждый. Все три самсунга линейки Galaxy S22 окажутся дороже конкурентов от Apple.
Что за цифры?
- Так, за Гэлэкси S22 попросят $900. А за Айфон 13 там берут всего $800.
- Гэлэкси S22 Плюс будет стоить $1100. Да, дороже Айфон 13 Про за $1000.
- И, наконец, флагман-лопатофон Гэлэкси S22 Ультра обойдется в безумные $1300. За Айфон 13 Про Макс в США платят от $1100.
Стоит ли оно того? Узнаем 8 февраля.
Полезно знать:
- Названа дата презентации Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra — 8 февраля
- Цены Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra — пока для Европы
- Samsung Galaxy S22 Ultra на новых изумительных рендерах
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.