Samsung Galaxy S22 — цена, дата выхода, характеристики
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В январе или феврале компания Samsung представит новое поколение Galaxy S22. Традиционно во флагманскую серию войдут три модели: базовая, продвинутая «+» и топовая Ultra. Ниже расскажем о самом простом Galaxy S22.
Каким он будет и сколько будет стоить?
Цена в России
Ценник — то, о чем можно говорить с уверенностью. Дороже Galaxy S21 на старте Galaxy S22 не будет точно. Поэтому говорим о диапазоне 60-70 тысяч рублей.
Дата выхода
Премьера ожидается в январе или в феврале. Старт продаж в России — примерно тогда же.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 898 или Exynos 2200
- Дисплей: 6,06-дюймовый sAMOLED (да, это будет относительно компактный смартфон)
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ
- Тыльная камера: главный датчик на 50 Мп
- Селфи-камера: ?
- Аккумулятор: 3700 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт
- Габариты: 146 × 70 × 7,6 мм
- Вес: 167 г
- ОС: Android 12 + One UI 4
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