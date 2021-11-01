Samsung Galaxy S22 — цена, дата выхода, характеристики

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В январе или феврале компания Samsung представит новое поколение Galaxy S22. Традиционно во флагманскую серию войдут три модели: базовая, продвинутая «+» и топовая Ultra. Ниже расскажем о самом простом Galaxy S22.

Каким он будет и сколько будет стоить?

Цена в России

Ценник — то, о чем можно говорить с уверенностью. Дороже Galaxy S21 на старте Galaxy S22 не будет точно. Поэтому говорим о диапазоне 60-70 тысяч рублей.

Дата выхода

Премьера ожидается в январе или в феврале. Старт продаж в России — примерно тогда же.

Характеристики

SoC: Snapdragon 898 или Exynos 2200

Дисплей: 6,06-дюймовый sAMOLED (да, это будет относительно компактный смартфон)

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ

Тыльная камера: главный датчик на 50 Мп

Селфи-камера: ?

Аккумулятор: 3700 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт

Габариты: 146 × 70 × 7,6 мм

Вес: 167 г

ОС: Android 12 + One UI 4

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