Новости

Samsung Galaxy S22 Plus — цена, дата выхода, характеристики

29 Ноя, 2021

Samsung Galaxy S22 Plus — цена, дата выхода, характеристики

Продвинутый Galaxy S22.

В начале 2022-го года Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S22. Кому-то достаточно базовой версии, другим подавай Galaxy S22 Ultra. Но самое оптимальное в этой жизни, как мы знаем, золотая середина. Долой крайности! Возьмем Galaxy S22 Plus. Сбалансированный и, мы уверен, потрясающий смартфон.

Каким будет?

Цена в России

$1049 там. У нас? От 80 000 рублей.

Дата выхода

Представят Galaxy S22+, вероятно, в январе или в феврале. В России продажи стартуют в скором времени после презентации.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8Gx Gen 1 или Exynos 2200
  • Дисплей: 6,55 дюймов, sAMOLED
  • ОЗУ: 8 или 12 ГБ
  • Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ
  • Аккумулятор: 4370 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт
  • Габариты: 157,4 × 75,8 × 7,6 мм
  • Вес: 195 г
  • ОС: Android 12 + One UI 4

Камера Samsung Galaxy S22 Plus

  • Главный датчик тыльной камеры: 50 Мп, 1/1,57 дюйма, апертура f/1,8, пиксели 1 мкм.
  • Ультраширокоугольный модуль тыльно камеры: 12 Мп, 1/2,55 дюйма, апертура f/2,2, пиксели 1,4 мкм.
  • Телефотокамера: 10 Мп, 1/3,94 дюйма, апертура f/2,4, пиксели 1 мкм.
  • Фронтальная камера: 10 Мп 1/3,24 дюйма, апертура f/2.2, пиксели 1,22 мкм.

Что почитать еще?

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий