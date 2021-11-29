Samsung Galaxy S22 Plus — цена, дата выхода, характеристики
Продвинутый Galaxy S22.
В начале 2022-го года Samsung представит флагманскую линейку Galaxy S22. Кому-то достаточно базовой версии, другим подавай Galaxy S22 Ultra. Но самое оптимальное в этой жизни, как мы знаем, золотая середина. Долой крайности! Возьмем Galaxy S22 Plus. Сбалансированный и, мы уверен, потрясающий смартфон.
Каким будет?
Цена в России
$1049 там. У нас? От 80 000 рублей.
Дата выхода
Представят Galaxy S22+, вероятно, в январе или в феврале. В России продажи стартуют в скором времени после презентации.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8Gx Gen 1 или Exynos 2200
- Дисплей: 6,55 дюймов, sAMOLED
- ОЗУ: 8 или 12 ГБ
- Флеш-память: 128, 256, 512 ГБ
- Аккумулятор: 4370 мА*ч + быстрая зарядка на 25 Вт
- Габариты: 157,4 × 75,8 × 7,6 мм
- Вес: 195 г
- ОС: Android 12 + One UI 4
Камера Samsung Galaxy S22 Plus
- Главный датчик тыльной камеры: 50 Мп, 1/1,57 дюйма, апертура f/1,8, пиксели 1 мкм.
- Ультраширокоугольный модуль тыльно камеры: 12 Мп, 1/2,55 дюйма, апертура f/2,2, пиксели 1,4 мкм.
- Телефотокамера: 10 Мп, 1/3,94 дюйма, апертура f/2,4, пиксели 1 мкм.
- Фронтальная камера: 10 Мп 1/3,24 дюйма, апертура f/2.2, пиксели 1,22 мкм.
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