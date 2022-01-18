Samsung Galaxy S22 Plus на официальных рендерах в белом, черном, зеленом и розовом цвете

Смотрим!

Вчера мы показывали вам, как выглядит смартфон Samsung Galaxy S22 Plus. Если честно, разницы с Galaxy S21 Plus еще меньше, чем между Айфон 13 Про и Айфон 12 Про. Сегодня же в сети появились официальные рендеры от именитого инсайдера Роланда Квандта, на которых Гэлэкси S22 Плюс демонстрируется во всех официальных расцветках. Таковых всего четыре: белая, черная, зеленая, розовая.

Смотрим на белый вариант.

Потом на черный.

Следом на зеленый.

А потом на женский розовый.

Какой вам нравится больше?

Напомним, что смартфоны линейки Galaxy S22 (S22, S22 Plus, S22 Ultra) будут представлены 8 февраля.

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