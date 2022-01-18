Samsung Galaxy S22 Plus на официальных рендерах в белом, черном, зеленом и розовом цвете
Смотрим!
Вчера мы показывали вам, как выглядит смартфон Samsung Galaxy S22 Plus. Если честно, разницы с Galaxy S21 Plus еще меньше, чем между Айфон 13 Про и Айфон 12 Про. Сегодня же в сети появились официальные рендеры от именитого инсайдера Роланда Квандта, на которых Гэлэкси S22 Плюс демонстрируется во всех официальных расцветках. Таковых всего четыре: белая, черная, зеленая, розовая.
Смотрим на белый вариант.
Потом на черный.
Следом на зеленый.
А потом на женский розовый.
Какой вам нравится больше?
Напомним, что смартфоны линейки Galaxy S22 (S22, S22 Plus, S22 Ultra) будут представлены 8 февраля.
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