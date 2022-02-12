Samsung Galaxy S22 проверили на прочность — один из самых крепких флагманских смартфонов

10 из 10.

PBKReviews опубликовали видео, в котором продемонстрировали, насколько прочным является смартфон Samsung Galaxy S22.

Сначала девайс проверили на водонепроницаемость. Напомним, что вся линейка Galaxy S22 соответствует стандарту IP68. В пластиковой емкости, наполненной водой, гаджет не утонул. Этот тест он прошел на ура. Продолжил прекрасно работать.



А что с царапинами? Поцарапать устройство как спереди, так и сзади крайне сложно. Нужен предмет с уровнем твердости по шкале Мооса не ниже восьми.

Погнуть смартфон не удалось. У него очень мощная металлическая рамка. Вывод: 10 баллов из 10. Надежное устройство!

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