Samsung Galaxy S22 проверили на прочность — один из самых крепких флагманских смартфонов
10 из 10.
PBKReviews опубликовали видео, в котором продемонстрировали, насколько прочным является смартфон Samsung Galaxy S22.
Сначала девайс проверили на водонепроницаемость. Напомним, что вся линейка Galaxy S22 соответствует стандарту IP68. В пластиковой емкости, наполненной водой, гаджет не утонул. Этот тест он прошел на ура. Продолжил прекрасно работать.
А что с царапинами? Поцарапать устройство как спереди, так и сзади крайне сложно. Нужен предмет с уровнем твердости по шкале Мооса не ниже восьми.
Погнуть смартфон не удалось. У него очень мощная металлическая рамка. Вывод: 10 баллов из 10. Надежное устройство!
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