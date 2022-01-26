Samsung Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra со всех сторон на официальных рендерах

Смотрим!

Сегодня в сети появились качественные рендеры в высоком разрешении смартфонов линейки Samsung Galaxy S22 во всех расцветках. Официальная презентация устройств запланирована на 9 февраля.

Вот так выглядит флагман Galaxy S22 Ultra:

А это Galaxy S22 Plus:

Теперь смотрим на базовый S22:

Кроме того, сегодня Samsung опубликовала официальное тизер-видео, посвященное новым Гэлэкси:



А вы какой S22 планируете купить?

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