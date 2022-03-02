Samsung Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra в России не будет? Гаджеты нельзя заказать на сайте Samsung
Еще одна «хорошая» новость.
На официальном сайте Samsung нельзя предзаказать смартфоны линейки Galaxy S22. Раздел с предзаказом попросту исчез. Но это не самое печальное. Многие другие устройства также нельзя заказать. Все, что мы видим, «скоро в продаже».
Что это значит? Пересчет цен? Возможно. Но велика вероятность и того, что Samsung может присоединиться к санкциям, последовав примеру Apple.
Сейчас на сайте Samsung не удастся приобрести Galaxy Fold с гибким дисплеем, Galaxy S21 FE, поступивший в продажу совсем недавно, и другие девайсы.
Samsung пока комментариев не дает. Неизвестно, что будет с предварительным заказами, оставленными и оплаченными ранее.
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