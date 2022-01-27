Samsung Galaxy S22 станет первым флагманом с IP68, а еще он меньше iPhone 13

Интересная модель.

iPhone 13 нельзя назвать большим смартфоном. Но некоторым он все равно кажется громоздким. А iPhone 13 mini, напротив, слишком мал. Есть ли золотая середина? Будет! И это Samsung Galaxy S22.

Какой тут экран? 6,1-дюймовый. Ширина устройства равна 7,06 см, толщина всего 0,76 см. А весит девайс 167 г. У актуального базового айфона толщина 0,77 см и вес 174 г.

Аккумулятор при этом достойный. Внутри Galaxy S22 батарея на 3700 мА*ч. Больше, чем у iPhone 13, там всего 3208 мА*ч.

Между прочим, это еще и первый флагман с защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68. Это значит, что он может плавать на протяжении получаса на глубине до 1,5 метра.

Известно, что линейка Galaxy S22 первой получит Android 12 с фирменной оболочкой One UI 4.1.

Официальная презентация смартфонов серии Samsung Galaxy S22 состоится 9 февраля в 18:00 МСК.

Почитаем обо всех Galaxy S22:

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