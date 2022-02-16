Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra, Google Pixel 6 Pro, Xiaomi 12 Pro и iPhone 13 Pro Max — какой работает дольше?
Посмотрим.
На YouTube-канале MrWhoseTheBoss появилось видео со сравнением времени работы современных флагманов. Речь идет об Айфон 13 Про Макс, новеньком Самсунг Гэлэкси S22 Ultra, его предшественнике Гэлэкси S21 Ultra, Гугл Пиксель 6 Про и Сяоми 12 Про.
Какой лучший. Начнем с просмотра познавательного ролика с тестом:
Как проводился тест? На экранах девайсов выставили одинаковую яркость (использовалось устройство для измерения уровня света), а затем началось тестирование смартфонов в разных задачах.
Выводы:
- Айфон 13 Про Макс: победитель, абсолютный лидер с 10 часами 27 минутами
- Самсунг Гэлэкси S21 Ultra: второе место, 8 часов 15 минут
- Самсунг Гэлэкси S22 Ultra: третья позиция с 8 часами и 8 минутами
- Сяоми 12 Про: 7 часов и 34 минуты
- Гугл Пиксель 6 Про: аутсайдер, продержался 7 часов 6 минут
Вот такие интересные итоги теста. Несмотря на самый маленький аккумулятор, флагманский айфон оказался самым настоящим монстром автономности.
А теперь почитаем обо всех этих смартфонах подробнее:
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
- Google Pixel 6 Pro: рендеры, характеристики, дата выхода, цена
- Samsung Galaxy S22 Ultra: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra — какой снимает лучше
- Xiaomi 12 Pro: дата выхода, цена, характеристики
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