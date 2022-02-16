Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra, Google Pixel 6 Pro, Xiaomi 12 Pro и iPhone 13 Pro Max — какой работает дольше?

Посмотрим.

На YouTube-канале MrWhoseTheBoss появилось видео со сравнением времени работы современных флагманов. Речь идет об Айфон 13 Про Макс, новеньком Самсунг Гэлэкси S22 Ultra, его предшественнике Гэлэкси S21 Ultra, Гугл Пиксель 6 Про и Сяоми 12 Про.

Какой лучший. Начнем с просмотра познавательного ролика с тестом:



Как проводился тест? На экранах девайсов выставили одинаковую яркость (использовалось устройство для измерения уровня света), а затем началось тестирование смартфонов в разных задачах.

Выводы:

Айфон 13 Про Макс: победитель, абсолютный лидер с 10 часами 27 минутами

Самсунг Гэлэкси S21 Ultra: второе место, 8 часов 15 минут

Самсунг Гэлэкси S22 Ultra: третья позиция с 8 часами и 8 минутами

Сяоми 12 Про: 7 часов и 34 минуты

Гугл Пиксель 6 Про: аутсайдер, продержался 7 часов 6 минут

Вот такие интересные итоги теста. Несмотря на самый маленький аккумулятор, флагманский айфон оказался самым настоящим монстром автономности.

А теперь почитаем обо всех этих смартфонах подробнее:

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