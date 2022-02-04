Samsung Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra и Note 20 Ultra показали на одном фото — а еще сравнили с iPhone 13 Pro Max

Посмотрим.

Известный ютубер Sakitech опубликовал в своем твиттере весьма впечатляющее изображение. Он показал смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra и Samsung Galaxy Note 20 Ultra на одном кадре рядом друг с другом. Кроме того, девайс демонстрируется рядом с iPhone 13 Pro Max.

Вот сам твит.

Note 20 Ultra vs S21 Ultra vs S22 Ultra. Be honest, which one has the BEST design? pic.twitter.com/YyG41VOs1x — sakitech (@sakitechonline) February 4, 2022

Как и предполагалось, Samsung Galaxy S22 Ultra больше похож не на предшественника, а на Galaxy Note 20 Ultra, но выглядит несколько современнее.

Напомним характеристики:

SoC: Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200

Дисплей: 6,8-дюймовый AMOLED LTPO с разрешением QHD+

ОЗУ: 8 или 12 ГБ

Накопитель от 128 ГБ до 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мА*ч + быстрая зарядка на 45 Вт

Тыльная камера: 108+12+10+10 Мп

Селфи камера: 40 Мп

ОС: Android 12 + One UI 4.0

Остальное: поддержка стилуса S Pen

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