Samsung Galaxy S22 Ultra, S21 Ultra и Note 20 Ultra показали на одном фото — а еще сравнили с iPhone 13 Pro Max

Посмотрим.

Известный ютубер Sakitech опубликовал в своем твиттере весьма впечатляющее изображение. Он показал смартфоны Samsung Galaxy S22 Ultra, Samsung Galaxy S21 Ultra и Samsung Galaxy Note 20 Ultra на одном кадре рядом друг с другом. Кроме того, девайс демонстрируется рядом с iPhone 13 Pro Max.

Вот сам твит.

Note 20 Ultra vs S21 Ultra vs S22 Ultra.

Be honest, which one has the BEST design? pic.twitter.com/YyG41VOs1x

— sakitech (@sakitechonline) February 4, 2022