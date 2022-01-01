Samsung Galaxy S22 Ultra на новых изумительных рендерах

Один из них официальный!

Популярный сайт LetsGoDigital, который часто выкладывает рендеры еще не вышедших девайсов, опубликовал интересные рендеры топового Galaxy S22 Ulta от Самсунг. Кроме того, известный сетевой аналитики Эван Бласс (evleaks) показал пресс-рендер новинки.

Картинка от Бласса ниже.

А далее рендеры от сайта.

По слухам, у Гэлэкси С22 Ультра будет квадрокамера с главным 108-мегапиксельным датчиком. Также смартфону приписывают систему оптической стабилизации нового поколения, которая примерно на 60% совершеннее, чем у Гэлэкси С21 Ультра.

Почитать о смартфоне подробно можете у нас же:

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