Samsung Galaxy S22 Ultra на новых изумительных рендерах
Один из них официальный!
Популярный сайт LetsGoDigital, который часто выкладывает рендеры еще не вышедших девайсов, опубликовал интересные рендеры топового Galaxy S22 Ulta от Самсунг. Кроме того, известный сетевой аналитики Эван Бласс (evleaks) показал пресс-рендер новинки.
Картинка от Бласса ниже.
А далее рендеры от сайта.
По слухам, у Гэлэкси С22 Ультра будет квадрокамера с главным 108-мегапиксельным датчиком. Также смартфону приписывают систему оптической стабилизации нового поколения, которая примерно на 60% совершеннее, чем у Гэлэкси С21 Ультра.
Почитать о смартфоне подробно можете у нас же:
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- Сколько будут стоить Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra
- Камера Samsung Galaxy S22 Ultra — раскрыты все характеристики
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