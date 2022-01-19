Samsung Galaxy S22 Ultra на официальных рендерах
Смотрим.
Портал MySmartPrice опубликовал рендеры топового Samsung Galaxy S22 Ultra. И, по словам редакции портала, это не обычные изображения из головы художника, а самые настоящий официальные официальные картинки, которые производитель использует в рекламных целях.
Какие цвета будут у Гэлэкси S22 Ultra? Такие же, как и у Гэлэкси S22 и Гэлэкси S22 Plus. И строгие черный и белый, и яркие зеленый и розовый.
Анонсируют линейку совсем скоро, 8 февраля.
Напомним о ключевых особенностях флагмана:
- Однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200
- Большой экран 2X Dynamic AMOLED на 6 дюймов, 120-герцовый, 2K
- От 8 до 16 ГБ ОЗУ
- От 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти
- Батарея на 5000 мА*ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Реверсивная зарядка тоже
- Тыльная камера на 108+12+10+10 Мп
- Селфи-камера на 40 Мп
- Поддержка комплектного стилуса
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