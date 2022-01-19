Samsung Galaxy S22 Ultra на официальных рендерах

Смотрим.

Портал MySmartPrice опубликовал рендеры топового Samsung Galaxy S22 Ultra. И, по словам редакции портала, это не обычные изображения из головы художника, а самые настоящий официальные официальные картинки, которые производитель использует в рекламных целях.

Какие цвета будут у Гэлэкси S22 Ultra? Такие же, как и у Гэлэкси S22 и Гэлэкси S22 Plus. И строгие черный и белый, и яркие зеленый и розовый.

Анонсируют линейку совсем скоро, 8 февраля.

Напомним о ключевых особенностях флагмана:

Однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200

Большой экран 2X Dynamic AMOLED на 6 дюймов, 120-герцовый, 2K

От 8 до 16 ГБ ОЗУ

От 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти

Батарея на 5000 мА*ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Реверсивная зарядка тоже

Тыльная камера на 108+12+10+10 Мп

Селфи-камера на 40 Мп

Поддержка комплектного стилуса

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