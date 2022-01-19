Новости

Samsung Galaxy S22 Ultra на официальных рендерах

19 Янв, 2022

Samsung Galaxy S22 Ultra на официальных рендерах

Смотрим.

Портал MySmartPrice опубликовал рендеры топового Samsung Galaxy S22 Ultra. И, по словам редакции портала, это не обычные изображения из головы художника, а самые настоящий официальные официальные картинки, которые производитель использует в рекламных целях.

Какие цвета будут у Гэлэкси S22 Ultra? Такие же, как и у Гэлэкси S22 и Гэлэкси S22 Plus. И строгие черный и белый, и яркие зеленый и розовый.

Анонсируют линейку совсем скоро, 8 февраля.

Напомним о ключевых особенностях флагмана:

  • Однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200
  • Большой экран 2X Dynamic AMOLED на 6 дюймов, 120-герцовый, 2K
  • От 8 до 16 ГБ ОЗУ
  • От 128 ГБ до 1 ТБ флеш-памяти
  • Батарея на 5000 мА*ч с быстрой проводной зарядкой мощностью 45 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт. Реверсивная зарядка тоже
  • Тыльная камера на 108+12+10+10 Мп
  • Селфи-камера на 40 Мп
  • Поддержка комплектного стилуса

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий