Samsung Galaxy S22 Ultra на видео со всех сторон — флагман из флагманов
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В твиттере появилось видео, на котором демонстрирует самый-самый Samsung линейки Galaxy S22. Да, это S22 Ultra. Теперь мы можем рассмотреть его подробно со всех сторон. Дизайн такой же, как и на утекших в сеть на прошлой неделе живых фотографиях.
Учитывая, что девайс показан в выключенном виде, можно предположить, что это макет или тестовый образец. Но в том, что выглядеть новинка будет именно так, сомнений нет. Уж слишком много инсайдеров сливали изображения. И не абы каких, а из разряда достоверных.
Inversely Black #GalaxyS22Ultra pic.twitter.com/IeIDpd2Wya
— JY(지현) (@hypark22) December 26, 2021
По слухам, лопатофон Galaxy S22 Ultra, наследника Galaxy Note 20 Ultra, представят начале 2022 года или. Цены? От 110-120 тысяч рублей в РФ.
Подробнее? Пожалуйста, ниже:.
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