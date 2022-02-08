Samsung Galaxy S22 Ultra на живых фото и с русским интерфейсом
Впервые!
В твиттере опубликованы реальные фотографии Samsung Galaxy S22 Ultra. Учитывая, что смартфон показан во включенном состоянии и с русскоязычным интерфейсом, можно предположить, что снимки сделаны в одном из офисов Samsung или же сотрудником крупной торговой сети.
Девайс показан рядом с Samsung Galaxy S22 Plus. Вероятно, чтобы у пользователей глобальной сети была возможность оценить разницу.
А она огромная. Новинка действительно наследник Galaxy Note 20 Ultra, а не S21 Ultra. Угловатый смартфон выглядит внушительно, дорого и довольно необычно для 2022-го года.
О характеристиках вы можете прочесть на нашей странице, посвященной флагманскому Galaxy S22.
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