Samsung Galaxy S22 Ultra сравнили с Galaxy S21 Ultra и S20 Ultra — новый флагман совсем другой

Посмотрим.

Авторитетный ресурс GSMArena, сославшись на онлайн-магазин из Британии, опубликовал реальные фотографии трех флагманов Samsung. Два — уже вышли, один — еще нет. Это ультра-версии Galaxy S22, S21 и S20.

Что сразу бросается в глаза на фото выше? А то, что новый топовый самсунг вообще не похож на предшественников. Зато напоминает Galaxy Note 20 Ultra. Чем? Острыми углами, огромными размерами (он больше предыдущих флагманов S-серии) и нишей для стилус S Pen. Вероятно, что именно Galaxy S22 Ultra как раз и будет позиционироваться как смартфон для поклонников Galaxy Note.

Когда смартфон представят? По слухам, не в январе, а в феврале. Будет ли S22 Ultra на старте дороже S21 Ultra? Очевидно, что да.

Подробнее о топовом Самсунге читаем у нас же:

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