Samsung Galaxy S22 Ultra ультра-крепкий — «мучитель смартфонов» в восторге
Неожиданно прочный.
JerryRigEverything, вероятно, самый популярный блогер, рассказывающий о прочности смартфонов, продемонстрировал, насколько крепким получился флагманский Galaxy S22 Ultra от Samsung. Девайс приятно удивил.
Он выдержал все издевательств.
Тест на твердость защитного стекла Galaxy S22 Ultra прошел, как и большинство других современных топовых смартфонов. Поцарапать его можно твердым предметом (а как иначе!?).
Нагрев экрана, один из самых бесполезных тестов (в жизни смартфоны на открытом огне никто в своем уме не жарит), девайс прошел так: 20 секунд держался, затем дисплей стал белым.
А вот корпус гаджета невероятно прочный. Погнуть руками человек его вряд ли сможет. Падения могут повредить дисплей, но корпус остается целым.
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