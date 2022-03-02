Samsung Galaxy S22 Ultra ультра-крепкий — «мучитель смартфонов» в восторге

Неожиданно прочный.

JerryRigEverything, вероятно, самый популярный блогер, рассказывающий о прочности смартфонов, продемонстрировал, насколько крепким получился флагманский Galaxy S22 Ultra от Samsung. Девайс приятно удивил.

Он выдержал все издевательств.

Тест на твердость защитного стекла Galaxy S22 Ultra прошел, как и большинство других современных топовых смартфонов. Поцарапать его можно твердым предметом (а как иначе!?).

Нагрев экрана, один из самых бесполезных тестов (в жизни смартфоны на открытом огне никто в своем уме не жарит), девайс прошел так: 20 секунд держался, затем дисплей стал белым.

А вот корпус гаджета невероятно прочный. Погнуть руками человек его вряд ли сможет. Падения могут повредить дисплей, но корпус остается целым.

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