Samsung Galaxy Tab S7 или iPad Air 2020: что лучше и что выбрать?

Объективное сравнение прямых конкурентов.



Если уж вы решили купить топовый планшет в 2020-ом, то нужно объективно оценить не только iPad Air (2020), но и топ на Андроиде – Samsung Galaxy Tab S7. Плюсы и минусы в нашем сравнении. Поехали!

S-Pen и Apple Pencil.

Оба планшета поддерживают умные перья. Но у Самсунга оно уже в комплекте, а вот Pencil придётся докупать отдельно. Цены на них такие: Apple Pencil 2 Gen ~ 11000 руб; 1 Gen от 8500 руб. И это первый минус у iPad.

Экраны.

Обе модели используют IPS-матрицы. А по диагонали, разрешению и плотности пикселей у них паритет: S7 – 11″/2560×1600/274 ppi; Air 2020 – 10,9″/2360×1640/264 ppi. Но есть один обидный момент: частота картинки у Samsung выше вдвое – 120 ГГц против 60 ГГц. Вот и второй минус iPad подъехал.

ПО.

Samsung гарантирует не менее 3-ёх лет постоянных обновлений системы. Apple сроки сейчас никакие не обещает, но мы-то знаем, что новые версии iPadOS будет прилетать лет 20. Но по статистике планшеты обновляют редко: работает и пусть работает. Плюс Айпэду смело записываем.

Но у корейцев есть DeX, она позволяет выводить телефон в режиме ноутбука на компьютер или монитор. И это гораздо круче, чем регулярное обновление ПО. Так что здесь плюс ставим и Самсунгу.

Будем честны: экосистема Apple более выверена в плане поддержки и оптимизации приложений. Полная открытость Андроида не всегда идёт на пользу. Сразу скажу, никаких проблем с S7 вы не испытаете, но мы за справедливость. Плюс Эпплу.

Приложений полно для обеих систем, часто они отличаются названиями, но иконка и весь функционал идентичен. Но всё-таки у iPadOS есть эксклюзивы, которых нет для робота. Но в Андроиде можно вообще ничего не покупать, а просто скачать что-то из интернета, как для Windows. Воровство – плохо, но техническую возможность любых манипуляций записываем в плюс. В приложениях один – один.

Железо.

Ну здесь вы и сами понимаете, что топ есть топ. Процессоры самые новые – 865+ от Snapdragon и A14 Bionic от Apple. Их хватит ещё на годы, ведь и правда очень хороши. За безопасность отвечают датчики отпечатков пальца. А вот памяти у Самсунга сразу вдвое больше – 128ГБ против 64 ГБ в базовых комплектациях. Жирный плюс фиксируем за Самсунгом. Ещё и камер у Samsung – две вместо одной яблочной, так что ещё плюс инженерам из Кореи.

Размеры и цвета.

S7 – 253,8×165,3×6,3 мм и 498 г веса. Air – 247,6×178,5×6,1 и вес в 358 г.

А вот цветов больше у Apple. К общим (чёрному, белому и золотому) добавляются ещё голубой и зелёный. Плюс улетает дизайнерам из Калифорнии.

Цены.

Samsung Galaxy Tab S7 128 ГБ стоит 57990/64990 за версию без/с LTE в официальных магазинах. На Я.Маркете можно сэкономить 10-12 тыс руб.

Samsung Galaxy Tab S7 256 и 512 ГБ пока не продаются в России, но добавят к цене 4000 и 10000 руб соответственно, когда появятся.

Apple iPad Air 2020 64 ГБ оценён в 55990/67990 за версию без/с LTE в официальных магазинах. На Я.Маркете вы сможете сэкономить 3-4 тыс руб.

Apple iPad Air 2020 256 ГБ стоит 69990/81900 – без/с LTE у официалов. Также при покупке на Я.Маркете может получиться дешевле на 3-4 тыс руб.

Цены на вторичном рынке. Пока точные цифры привести невозможно, ведь эти планшеты только появились в продаже. Но по общему правилу следует, что Apple с годами гораздо медленнее теряет в цене.

Вывод: отличные планшеты! Оба. Но нужно понимать, для чего вы покупаете такое устройство. Если для творчества, то выбирайте iPad из-за эксклюзивных приложений, Samsung тоже способен на очень и очень многое, но я говорю именно про эксклюзивы. На стороне Tab S7: память, цена, камеры и DeX. Яркие аргументы за Apple: оптимизация приложений и эксклюзивные программы, б/у продать можно будет выгоднее.

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