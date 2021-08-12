Samsung Galaxy Watch 4 — революционные смарт-часы, и давление измеряют, и температуру
И вот почему.
Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic официально представлены. Известны все параметры, стоимость в России, дизайн и прочее, прочее.
Расскажем об этих революционных смарт-часах подробно.
Главная фишка — датчик BioActive
Galaxy Watch 4 получили невероятный датчик BioActive. Что он умеет?
- Мерять температуру тела (!)
- Проверять процент содержания жира (!) (такое обычно делают в спортзалах за деньги)
- Мерять артериальное давление (!)
- Определять массу скелетных мышцы (!)
- Измерять скорость метаболизма (!)
Круто, да? Ваши Apple Watch так не умеют. И это плюсом к стандартным датчикам измерения уровня воздуха (SpO2), ЧСС, мониторинга сна, сенсорам физической активности (более 40 видов).
Какие Galaxy Watch 4 бывают?
Galaxy Watch 4 бывают простые или предлагаются в виде Galaxy Watch 4 Classic с классическим дизайном.
- Galaxy Watch 4 бывают 40- и 44-милимметровые, у них алюминиевый корпус
- Galaxy Watch 4 Classic предлагаются в 42- и 46-милимметровом варианте, корпус из нержавеющей стали
Характеристики
- SoC: чип Exynos W920
- Оперативная память: 1,5 ГБ
- Флеш-память: 16 ГБ
- Сколько работают: до 40 часов
- Экран маленьких моделей: 1,19-дюймовый sAMOLED
- Экран больших версий: 1,36-дюймовый sAMOLED
- Батарея компактных версий: 247 мА*ч
- Батарея больших версий: 361 мА*ч
- ОС: Google Wear OS 3.0 + фирменный интерфейс Samsung
- Защита: IP68 + MIL-STD-810G, защита от воды и пыли, ударов
Цены
- Компактные Galaxy Watch 4 (40 мм) — 20 000 рублей
- Большие Galaxy Watch 4 (44 мм) — 22 500 рублей
- Компактные Galaxy Watch 4 Classic (42 мм) — 27 500 рублей
- Большие Galaxy Watch 4 Classic (46 мм) — 30 000 рублей
Читаем еще:
- Цены на Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, Galaxy Watch 4 и Galaxy Buds 2 в России
- Samsung Galaxy Z Flip 3: дата выхода, цена, характеристики
- Представлена быстрая магнитная зарядка MagDart от realme — в 3 раза быстрые MagSafe от Apple
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.