Samsung Galaxy Watch 4 — революционные смарт-часы, и давление измеряют, и температуру

И вот почему.

Samsung Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic официально представлены. Известны все параметры, стоимость в России, дизайн и прочее, прочее.

Расскажем об этих революционных смарт-часах подробно.

Главная фишка — датчик BioActive

Galaxy Watch 4 получили невероятный датчик BioActive. Что он умеет?

Мерять температуру тела (!)

Проверять процент содержания жира (!) (такое обычно делают в спортзалах за деньги)

Мерять артериальное давление (!)

Определять массу скелетных мышцы (!)

Измерять скорость метаболизма (!)

Круто, да? Ваши Apple Watch так не умеют. И это плюсом к стандартным датчикам измерения уровня воздуха (SpO2), ЧСС, мониторинга сна, сенсорам физической активности (более 40 видов).

Какие Galaxy Watch 4 бывают?

Galaxy Watch 4 бывают простые или предлагаются в виде Galaxy Watch 4 Classic с классическим дизайном.

Galaxy Watch 4 бывают 40- и 44-милимметровые, у них алюминиевый корпус

Galaxy Watch 4 Classic предлагаются в 42- и 46-милимметровом варианте, корпус из нержавеющей стали

Характеристики

SoC: чип Exynos W920

Оперативная память: 1,5 ГБ

Флеш-память: 16 ГБ

Сколько работают: до 40 часов

Экран маленьких моделей: 1,19-дюймовый sAMOLED

Экран больших версий: 1,36-дюймовый sAMOLED

Батарея компактных версий: 247 мА*ч

Батарея больших версий: 361 мА*ч

ОС: Google Wear OS 3.0 + фирменный интерфейс Samsung

Защита: IP68 + MIL-STD-810G, защита от воды и пыли, ударов

Цены

Компактные Galaxy Watch 4 (40 мм) — 20 000 рублей

Большие Galaxy Watch 4 (44 мм) — 22 500 рублей

Компактные Galaxy Watch 4 Classic (42 мм) — 27 500 рублей

Большие Galaxy Watch 4 Classic (46 мм) — 30 000 рублей

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