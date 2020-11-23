Samsung Galaxy Z Fold 3: цена, характеристики и дата выхода в России

Первые подробности складного флагмана от Samsung.



В 2021-ом году Samsung порадует нас новым поколением своего складного флагмана – Galaxy Z Fold 3. В этой статье вы узнаете самое главное о новом флагмане: цены, характеристики и начало продаж. Поехали!

До анонса ещё очень далеко, но нам уже известно:

Процессор будет от Snapdragon – 875+.

Дисплей будет прикрывать новое гибкое стекло.

Селфи-камера и световой индикатор событий будут располагаться прямо под экраном.

Фронтальных камер будет много.

Памяти будет тоже достаточно, а максимальная комплектация Fold 3 похвастается накопителем на 1 ТБ.

Будет использован новый шарнирный механизм. Он будет надёжнее и долговечнее.

Супербыстрая зарядка и наушники будут в комплекте.

Есть слухи о возвращении беспроводных наушников в комплект.

Прошивка будет One Ui 3.0.

Естественно, поддержка сетей 5-ого поколения. А вы знаете, что скоро будет 5G и в России?

Кстати, в 2021-ом может быть представлен Samsung Galaxy Z Fold SE. Он будет дешевле и больше схож с Galaxy Z Fold 2.

Дата появление в России и мире. Мировой анонс будет в августе 2021-ого. На нём покажут новый складной топ из Кореи. Наша страна в приоритете у Самсунга, так что мы получим новинку в первой волне. Почему мы уверены в августовском анонсе? Помимо прочего, потому, что слухов о прекращении Note-линейки полно и они очень похожи на правду. Самым главным аргументом является поддержка стилуса S-Pen новым Galaxy S21. Кстати, S-Pen может поддерживать и это флагман со сгибом. Но нужен новый стилус, который не требует силы нажатия. А такая разработка у корейцев тоже есть. Так что следите за обновлениями этой новости.

Цена в России и мире. У нас ценник будет большим, хотя iPhone 12 Pro Max тоже стоит как чугунный мост. Ожидаем 149 тыс руб на старте продаж, в США за него будут просить $1999.

А как вам такое устройство? Лично мне было бы неудобно с ним, потому что он не очень тонкий, а раскрытый экран мне был бы нужен очень редко. Мне, если уж быть до конца откровенным, нравится Motorola Razr 2019/2020. Это стиль. Вот, кстати, наша статья про презентацию Моторолы, на ней они показали ещё холодильник и другую бытовую технику. Но при каждом уведомлении или сообщении в Whats’App раскладывать это смарт быстро надоест, я думаю. А вы как считаете?

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