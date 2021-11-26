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Samsung Galaxy Z Fold 3 — отличный камерофон, лучше, чем Galaxy S21 Ultra

26 Ноя, 2021

Samsung Galaxy Z Fold 3 — отличный камерофон, лучше, чем Galaxy S21 Ultra

У него 124 балла в DxOMark.

Эксперты DxOMark протестировали камеру флагманского смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Fold 3. Вывод весьма неожиданный: это потрясающий камерофон. Он снимает лучше хваленного Galaxy S21 Ultra.

При этом, камера вроде бы простая. Тут три 12-мегапиксельных сенсора. На бумаге Galaxy S21 Ultra куда круче.

Galaxy Z Fold 3 набрал 124 балла и занял 24 позицию в топе.

За что хвалят?

  • За четкие и насыщенные фото;
  • Низкий уровень шума и на фото, и на видео;
  • Идеальный автофокус;
  • Исключительную работу с цветом;
  • Экспозицию без изъянов как на фото днем, так и на ночных кадрах.

Напомним, какие характеристики камеры:

  • Сверхширик на 12 Мп с пикселями 1,12 мкм и диафрагмой f/2.2;
  • Ширик на 12 Мп с пикселями 1,8 мкм и диафрагмой f/1.8 + оптическая стабилизация;
  • Телевик на 12 Мп с пикселями 1 мкм и диафрагмой f/2.4 + 2-кратный оптический зум + оптическая стабилизация.

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