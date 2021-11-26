Samsung Galaxy Z Fold 3 — отличный камерофон, лучше, чем Galaxy S21 Ultra
У него 124 балла в DxOMark.
Эксперты DxOMark протестировали камеру флагманского смартфона с гибким дисплеем Samsung Galaxy Z Fold 3. Вывод весьма неожиданный: это потрясающий камерофон. Он снимает лучше хваленного Galaxy S21 Ultra.
При этом, камера вроде бы простая. Тут три 12-мегапиксельных сенсора. На бумаге Galaxy S21 Ultra куда круче.
Galaxy Z Fold 3 набрал 124 балла и занял 24 позицию в топе.
За что хвалят?
- За четкие и насыщенные фото;
- Низкий уровень шума и на фото, и на видео;
- Идеальный автофокус;
- Исключительную работу с цветом;
- Экспозицию без изъянов как на фото днем, так и на ночных кадрах.
Напомним, какие характеристики камеры:
- Сверхширик на 12 Мп с пикселями 1,12 мкм и диафрагмой f/2.2;
- Ширик на 12 Мп с пикселями 1,8 мкм и диафрагмой f/1.8 + оптическая стабилизация;
- Телевик на 12 Мп с пикселями 1 мкм и диафрагмой f/2.4 + 2-кратный оптический зум + оптическая стабилизация.
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