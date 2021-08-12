Samsung Galaxy Z Fold 3 — потрясающий гибкий флагман за 160 000 рублей

Самый-самый.

Могучая SoC, гигантский гибкий дисплей, подэкранная камера, возможность работать со стилусом, колоссальный объем ОЗУ и флеш-памяти. Флагман из флагманов, гибкий Galaxy Z Fold 3 от Samsung. Да, дорого. Но оно того стоит.

Чем хорош?

Параметры Galaxy Z Fold 3

В основе лежит продвинутая SoC Qualcomm Snapdragon 888 (у Qualcomm есть и круче, но Snapdragon 888+ отчего-то в Z Fold 3 не установили). Экран не один, а сразу два. Гибким огромный 7,55-дюймовый, используется панель Dynamic AMOLED 2X с высоким разрешением и частотой обновления 120 Гц. В таком виде смартфон выглядит, как полноценный компактный планшет. Смотреть фильмы и играть очень круто! В закрытом вариант это обычный (просто толстый) смартфон с 6,2-дюймовой внешнею панелью. Она не простая, это тоже AMOLED, тоже Full HD+ и тоже на 120 Гц. Оба дисплея защищены сверхпрочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Объем оперативной памяти равен 12 ГБ. Внутри находится накопитель на 256 или 512 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 4400 мА*ч. Предусмотрена быстрая зарядка мощностью 25 Вт, беспроводная на 10 Вт, реверсивная тоже есть, другие гаджеты без проблем заряжаются.

Основная камера тройная, все датчики по 12 Мп. Снимает отлично. Селфи-камеры сразу две, одна на 4 Мп подэкранная, расположена на гибком дисплее, вторая видимая на 10 Мп, находится на внешней панели. Работает новинка на Android 11 + One UI 3.5.

Цена

Версия на 256 ГБ стоит 160 тысяч рублей

Модель на 512 ГБ обойдется в 170 тысяч рублей

Дата выхода

Предзаказ уже доступен. Выйдет в конце августа. В РФ в том числе. Стоит ли брать? Решать вам. Но если вам нужен чуть ли не самый дорогой и крутой серийный смартфон, то эта модель для вас.

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