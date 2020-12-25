Samsung Galaxy Z Fold 3 – самый красивый складной смартфон, уже есть первые рендеры

Выглядит прекрасно.

Samsung и не думают сбавлять обороты в сегменте складных смартфонов. На подходе создание третьей версии своего популярного устройства Galaxy Z Fold. Похоже, что в компании уже вовсю работают над гаджетом, ведь аналитикам удалось ознакомиться с внутренней документацией компании и на ее основе сделать первые рендеры Galaxy Z Fold. Встречаем!

Спасибо специалистам xleaks за такую кропотливо проделанную работу. По их словам, рендеры составлялись в соответствии с теми документами, с которыми они ознакомились. Энтузиасты составили даже две версии Galaxy Z Fold 3.

Оба рендера похожи по своей конструкции, главным отличием является то, что одна из панелей загибается наружу, а во второй версии Galaxy Z Fold 3 – наоборот, внутрь. Конечно, воспринимать эту информацию как 100% достоверную, не стоит. Официального подтверждения со стороны Samsung по этому поводу не было.

Когда ожидать новый Galaxy Z Fold 3? Сказать сложно, но это точно не произойдет в первой половине 2021 года.

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