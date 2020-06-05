Samsung готовит Galaxy Note20 и новые складные смартфоны

Анонс через два месяца.

Компания Samsung заканчивает работу над целой серией интересных новинок. Согласно данным авторитетного инсайдера Ice Universe, Samsung готовится к презентации в августе Galaxy Note20 и складных смартфонов Galaxy Fold 2 и Galaxy Z Flip 5G.

Помимо новых смартфонов, Samsung разрабатывает планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, смарт-часы Galaxy Watch 2 и другие неназванные новинки. Презентация устройств может состояться 5 августа, подчеркнул инсайдер.

Samsung Galaxy Note20 должен получить процессор Qualcomm Snapdragon 865 (Exynos 992 для некоторых регионов), до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Улучшенная версия смартфона Galaxy Note20 Ultra может быть оснащена первым среди мобильных устройств LTPO-экраном с рекордной частотой обновления 120 Гц. Будет ли поддержка повышенной частоты обновления у Galaxy Note20 без приставки Ultra неизвестно.

Источник: Weibo.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)