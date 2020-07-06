Samsung готовит смартфон с аномально емким аккумулятором

Это рекорд!



Компания Samsung разрабатывает среднебюджетный смартфон-долгожитель. Согласно обнародованным данным, компания готовит к выпуску смартфон Galaxy M41 с аккумулятором емкостью 6800 мАч.

Samsung сама раскрыла собственные планы по выпуску Galaxy M41. Компания провела сертификацию устройства, указав в спецификациях, что емкость аккумулятора смартфона составит 6800 мАч. По оценкам зарубежных экспертов, новый смартфон Samsung придется заряжать около двух раз в неделю при условии активного использования.

Другие характеристики Galaxy M41 раскрыты не были. Согласно более ранним утечкам, смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с узкими рамками и фронтальной камерой, интегрированной в отверстие в дисплее. При этом, модель окажется среднебюджетной, подчеркнули инсайдеры.

Отметим, что новый смартфон Samsung Galaxy M41 может не поступить в официальную продажу в России. Предыдущая модель из линейки, Galaxy M40, по-прежнему не была выпущена на российском рынке.

Источник: GSMArena.

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