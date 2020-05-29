Samsung может выпустить смартфон со съемной батареей

И он будет бюджетным.

Компания Samsung может выпустить новый бюджетный смартфон со съемным аккумулятором. Согласно свежей утечке, компания разрабатывает смартфон с модельным номером SM-A013F, в котором будет использоваться съемная литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 3000 мАч.

По предварительной информации, новый смартфон Samsung будет выпущен с 16 и 32 ГБ встроенной памяти. Смартфон станет доступен для покупки в черном, синем и красном цветах на рынках Европы и Азии. Другие характеристики смартфона на текущий момент не раскрыты.

Вероятно, новый смартфон окажется моделью Galaxy A01s. Сведения об этом смартфоне ранее появились в Сети. По словам инсайдеров, смартфон Galaxy A01s станет бюджетным и будет выпущен для конкуренции Samsung с Xiaomi и другими китайскими производителями.

О вероятной дате презентации нового смартфона Samsung со съемным аккумулятором пока ничего неизвестно.

Источник: SM.

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