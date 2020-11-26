Samsung One UI 3.1: добавит новый метод разблокировки экрана
Samsung услышал просьбы пользователей.
Уже совсем скоро начнётся обновление до Samsung One UI 3.0. Про эту прошивку уже известно абсолютно всё. Но мы уже ждём анонс One UI 3.1. В этой статье вы узнаете: что в ней нового, когда выйдет и для каких смартфонов будет доступна. Поехали!
Уже в январе мир увидит новые Samsung Galaxy S21 и Galaxy Z Flip 2. Оба этих устройства будут работать на новейшей прошивке под номером 3.1. Позже список устройств расширится и будет такой же, как и в случае с One UI 3.0.
Про все обновления три-ноль мы уже писали: дизайн будет почти без изменений, а вот новых фишек в прошивке будет много.
А самым главным нововведением в One 3.1 будет возможность разблокировки собственным голосом. Соответствующая возможность появится в «Настройки» → «Биометрия и безопасность» → «Голосовая разблокировка Bixby». Нужно будет произнести: «Привет, Биксби» или любую другую фразу, которую вы можете задать самостоятельно.
Первая волна по обновлению до One UI 3.1: вся линейка новых S21 и Flip 2, весь модельный ряд Galaxy S20 и Note20, Galaxy Z Fold2/Flip 5G.
Как вам такой способ разблокировки телефона? Я думаю, что это удобно, но не всегда. Но в маске и перчатках расплачиваться в магазине будет очень удобно.
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