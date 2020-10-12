Samsung планирует внедрить в Galaxy Z Fold специальный световой индикатор

Анонс смартфона ожидается в следующем году.

Компания Samsung планирует внедрить в свой новый смартфон Galaxy Z Fold нового поколения световой индикатор. Ранее сообщалось, что разработчики интегрируют эту технологию в устройства Galaxy S и Note 2021 года. Хоть Galaxy Fold второго поколения был выпущен недавно, многие уже говорят о выходе третьего поколения.

Разработчики встроят этот индикатор под дисплей. Galaxy Z Fold 3 станет первым смартфоном от этой марки, оснащенным данной технологией. Samsung отказалась от технологии для своего будущего флагмана Galaxy S21. Внезапное изменение плана связано с низкой производительностью из-за светового индикатора.

Эта функция будет уведомлять пользователей о поступающих вызовах и сообщениях, уровне заряда аккумулятора, событиях и так далее. Другой информации о световом индикаторе Galaxy Fold 3 пока не поступало.

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