Samsung показал свой самый дорогой смартфон

Модель Galaxy Z Fold 2 Thom Browne Edition оценили в 3299 долларов.

Galaxy Z Fold 2 уникален внешне. Производители совместили в одном устройстве смартфон и планшет. Подвижный экран изготовлен из сверхтонкого стекла, обрамленного в узкие рамки. В складном виде его диагональ составляет 6,2 дюйма. Интеллектуальный экран автоматически изменяет частоту кадров и обеспечивает удобство просмотра и яркость изображения.

Устройство работает на мощном процессоре Snapdragon 865+. А умная батарея с элементом питания 4500 мАч, состоящая из двух блоков, обеспечит работу смартфона целый день.

Основная особенность Galaxy Z Fold 2 это возможность выбрать угол наклона экрана. Новая модель отличается невероятной пластичностью. Шарниры обеспечивают плавность закрытия экранов, не давая сверхтонкому стеклу повредиться. Телефон оснащен трехмодульной камерой.

Над внешним обликом Samsung Galaxy Z Fold 2 работал известный дизайнер Том Браун. В лимитированной коллекции смартфон будет иметь серебристую заднюю панель с красно-белыми полосками, идущими вдоль корпуса. Всего в продажу поступят 5.000 единиц новых смартфонов. Классическая версия Galaxy Z Fold 2 будет выполнена в бронзовом и черном цвете.

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