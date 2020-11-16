Samsung показала свой новый смартмонитор : днём – он для работы, а вечером – SmartTV

Монитор для удалёнщиков от Samsung.

Представление новый 2в1 монитор от Samsung со SmartTV на борту. Днём – работа, вечером – сериалы и YouTube. В этой статье вы узнаете: о возможностях новинки, появлении на рынке и ценах. Поехали!

Выходит, что Самсунг продаёт вам сразу и монитор для работы, и развлечения на вечер/выходные. Решение очень интересное, но необычное и по актуальной цене.

Основные характеристики:

Плоский 27″ или 32″ дисплей с HDR10.

Разрешения: 32″ -3840×2160; 27″ – 1920×1080.

Стереодинамики уже на месте.

Куча портов и Bluetooth/Wi-Fi для подключения чего угодно. Естественно, мышь и клавиатуру подключись тоже можно.

СмартТВ на ОС Tizen 5.5 с голосовым помощником.

Появление в России. У нас такой монитор ожидается к концу ноября/началу декабря. Сначала к покупке будет доступен только вариант на 27″.

Цены в России. За младшую модель будут просить 19990 руб, а за старшую – 29990 руб.

Как вы относитесь к такой идее от Samsung? Когда я целый день сижу перед монитором, то хочу сбежать от него на диван к большому ТВ или на улицу. А не сидеть дальне на том же месте и в том же положении. А как вы считаете?

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