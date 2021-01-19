Новости

Samsung, похоже, прекратила выпуск серии Galaxy S20

19 Янв, 2021

Samsung, похоже, прекратила выпуск серии Galaxy S20

Остался только Galaxy S20 FE.

На днях состоялся анонс Galaxy S21. Новые флагманы получились отличные. Что Samsung сделает с предыдущим поколением? Начнет продавать по сниженной цене?

Увы, все не так просто. Похоже, что компания прекратила выпуск Galaxy S20. Модели без предупреждения пропали с официальных сайтов Samsung. Они указываются как отсутствующие в наличии.

Galaxy S20

Речь о Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Их нельзя заказать в США, Индии, Великобритании и Китае. Вероятно, в ряде других стран тоже.

Доступной осталась лишь версия Galaxy S20 FE. Что неудивительно. Ее представили 3 месяца назад – рано убирать с прилавков.

Смартфон Samsung Galaxy S20 FE

Приятным исключением стал российский онлайн-магазин Samsung. В нем Galaxy S20 еще имеются. Но как долго продлится подобное положение вещей? Неизвестно.

Также никуда не делись сторонние продавцы Можно купить у них, если хочется. Запас устройств есть.

Источник: gizmochina.com

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий