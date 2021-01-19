Samsung, похоже, прекратила выпуск серии Galaxy S20

Остался только Galaxy S20 FE.

На днях состоялся анонс Galaxy S21. Новые флагманы получились отличные. Что Samsung сделает с предыдущим поколением? Начнет продавать по сниженной цене?

Увы, все не так просто. Похоже, что компания прекратила выпуск Galaxy S20. Модели без предупреждения пропали с официальных сайтов Samsung. Они указываются как отсутствующие в наличии.

Речь о Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra. Их нельзя заказать в США, Индии, Великобритании и Китае. Вероятно, в ряде других стран тоже.

Доступной осталась лишь версия Galaxy S20 FE. Что неудивительно. Ее представили 3 месяца назад – рано убирать с прилавков.

Приятным исключением стал российский онлайн-магазин Samsung. В нем Galaxy S20 еще имеются. Но как долго продлится подобное положение вещей? Неизвестно.

Также никуда не делись сторонние продавцы Можно купить у них, если хочется. Запас устройств есть.

Источник: gizmochina.com

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