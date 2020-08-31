AMOLED-экран, Snapdragon 730 и 7000 мАч за адекватные деньги.

Samsung официально выпустила новый среднебюджетный смартфон Galaxy M51. Новинка получила большой 6,67-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 730, систему из четырех камер и аккумулятор емкостью 7000 мАч, что стало рекордом для линейки «смартфонов-долгожителей» Samsung.

Galaxy M51 оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 60 Гц. Экран имеет узкие рамки по периметру. Фронтальная камера располагается в небольшом отверстии посередине верхней части экрана. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне находится в кнопке питания на грани.

За производительность Galaxy M51 отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 730. Чип дополняют 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Ключевая особенность Galaxy M51 — емкий аккумулятор, емкость которого составляет 7000 мАч. Согласно заявлению производителя, благодаря такому аккумулятору смартфон способен работать до трех дней без подзарядки. Габариты аппарата — 162,6×77,5×8,5 мм.

Смартфон располагает системой из четырех тыльных камер. Разрешение основной камеры — 64 Мп, ультраширокоугольной — 12 Мп, зум-камеры и макрокамеры — по 5 Мп.

Сегодня Samsung представила Galaxy M51 в Германии, где цена смартфона — 360 евро (около 32 тысяч рублей). Дата анонса и старта продаж Galaxy M51 в России пока неизвестны.

Источник: Samsung.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: