Лучше предыдущего только процессором.

Компания Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip 5G. Новинка стала улучшенной версией оригинального Galaxy Z Flip, получив более современный процессор с поддержкой 5G.

За производительность Galaxy Z Flip 5G отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus с интегрированным чипом 5G. Согласно официальным спецификациям, чип имеет на 10% более высокую производительность по сравнению с предшествующим Snapdragon 865, который использовался в Galaxy Z Flip 1-го поколения.

Новый Galaxy Z Flip 5G имеет складной OLED-дисплей и складывающийся пополам корпус. Устройство может работать в двух режимах: с полностью разложенным или раскрытым на 90 градусов экраном. В раскладном режиме смартфон адаптирован под набор текста, съемку фото и видео без штатива, видеозвонков и других популярных функций.

Диагональ дисплея Galaxy Z Flip 5G составляет 6,7 дюйма, разрешение — Full HD+. На внешней стороне корпуса имеется вспомогательный дисплей с диагональю 1,1 дюйма. На нем отображается дополнительная информация и пропущенные уведомления. Смартфон оснащен двойной основной камерой с разрешением 12+12 Мп и 10-мегапиксельной фронтальной камерой. Емкость аккумулятора устройства составляет 3300 мАч.

Galaxy Z Flip 5G поступит в продажу 7 августа. Цена новинки на $50 дороже по сравнению с оригинальной моделью — $1450 (около 103 тысяч рублей).

Источник: The Verge.

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