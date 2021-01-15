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Samsung представила новый 108-мегапиксельный сенсор камеры ISOCELL HM3

15 Янв, 2021

Samsung представила новый 108-мегапиксельный сенсор камеры ISOCELL HM3

Как всегда – фантастика.

Samsung первой выпустила датчик изображений на 108 МП. Это решение для камер смартфонов получило название ISOCELL. Теперь – несколько лет спустя – состоялся анонс третьего поколения.

ISOCELL HM3 сильно отличается от предшественника. Заметных улучшений много. Samsung предлагает 1/1.33-дюймовый сенсор с размером пикселя 0,8 мкм. Высокое качество съемки в условиях плохой освещенности гарантируется.

ISOCELL HM3

За стабильность автофокусировки отвечает технология Super PD Plus. Благодаря ей движущиеся объекты всегда в фокусе. Она быстро работает даже в сумерках.

Система Smart ISO Pro тоже заслуживает похвал. В ее зоне ответственности – визуализация с расширенным динамическим диапазоном. Кто откажется от картинки с 12-битной глубиной цвета? Шумов минимум.

ISOCELL HM3

Светочувствительность ISOCELL HM3 повысилась на 50% (относительно второго поколения). Можно надеяться на яркие и четкие снимки. Также Samsung снизила энергопотребление в режиме предварительного просмотра.

Массовое производство ISOCELL HM3 уже стартовало. В новых телефонах модуль появится в ближайшие месяцы.

Источник: gizmochina.com

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