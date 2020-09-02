Samsung представила смартфон Galaxy A42 5G — потенциальный суперхит

Квадрокамера, 5G и Super AMOLED-дисплей.

Компания Samsung в рамках онлайн-презентации Life Unstoppable представила смартфон Galaxy A42 5G. Устройство относится к среднебюджетному сегменту. Но стоимость гаджета, к сожалению, не раскрывается.

Судя по всему, Galaxy A42 5G станет самым дешевым смартфоном Samsung с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Сейчас таковым является Galaxy A51 5G (стоит меньше $500).

Известно, что Galaxy A42 5G оснастят 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем. Основная камера состоит из четырех сенсоров, однако их разрешение не называется. По данным инсайдеров, у A42 точно будут 48- и 5-мегапиксельные объективы.

Аппаратной основой девайса, по слухам, станет чипсет Snapdragon 690 от Qualcomm (8 ядер с частотой работы 2 ГГц, графическая система Adreno 619L, 5G-модем). Объем оперативной памяти составит не менее 4 ГБ, флэш-накопителя — 128 ГБ. Заявленная сетевыми аналитиками емкость аккумулятора — внушительные 5000 мА*ч.

В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.

На текущий момент подтверждена черная расцветка.

В продажу Galaxy A42 5G поступит в конце 2020 года.

Источник: SamMobile

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