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Samsung представит конкурента iPhone SE на мероприятии Unpacked 17 марта

10 Мар, 2021

Samsung представит конкурента iPhone SE на мероприятии Unpacked 17 марта

Средний класс с поддержкой 5G.

Много презентаций Samsung не бывает. Предыдущее мероприятие Unpacked состоялось 2 месяца назад. Но через несколько дней нас ждет новое.

Samsung уже разослала официальные приглашения. Если им верить, компания анонсирует что-то “потрясающее”. Случится это 17 марта.

Galaxy A51

Согласно слухам, Samsung покажет обновленную линейку Galaxy A. Речь о телефонах среднего уровня – сходных по философии с iPhone SE.

iPhone SE – бюджетный флагман Apple. Серия Galaxy A близка ему по духу. Модели для тех, кому не нужна вся мощь Samsung S21 (или не хватает денег).

 
Вероятно, дебютируют преемники Galaxy A51 и A71. Что не удивительно. Долгое время Galaxy A51 был самым продаваемым смартфоном Samsung.

Одна из главных фишек Galaxy A51 и A71 – модем 5G. Их наследники тоже получат поддержку сетей 5 поколения.

Источник: appleinsider.com

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