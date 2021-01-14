Samsung прорекламировала мероприятие Galaxy Unpacked с помощью iPhone

Вот это промах.

Похоже, что Samsung не очень внимательно ведет свой Twitter. Американское подразделение Samsung Mobile опубликовало рекламный твит. Невинный тизер мероприятия Galaxy Unpacked.

Напомним, что именно в рамках Galaxy Unpacked состоится анонс флагмана Galaxy S21. Он призван на равных конкурировать с актуальными айфонами. Тема противостояния Samsung и Apple вечна.

Это делает ошибку Samsung еще забавнее. Twitter, кто не знал, указывает с какого устройства сделан твит. Южнокорейский гигант разместил послание о Galaxy Unpacked с iPhone.

В глазах фанатов Samsung – непростительное преступление. Как можно продавать Galaxy, пользуясь смартфонами Apple?

Впрочем, некоторые уверены, что оплошность допущена специально. Теперь о Galaxy Unpacked напишут больше изданий. Тем самым повысив интерес к Galaxy S21.

Источник: appleinsider.com

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