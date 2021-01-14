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Samsung прорекламировала мероприятие Galaxy Unpacked с помощью iPhone

14 Янв, 2021

Samsung прорекламировала мероприятие Galaxy Unpacked с помощью iPhone

Вот это промах.

Похоже, что Samsung не очень внимательно ведет свой Twitter. Американское подразделение Samsung Mobile опубликовало рекламный твит. Невинный тизер мероприятия Galaxy Unpacked.

Galaxy S21 Ultra

Напомним, что именно в рамках Galaxy Unpacked состоится анонс флагмана Galaxy S21. Он призван на равных конкурировать с актуальными айфонами. Тема противостояния Samsung и Apple вечна.

Это делает ошибку Samsung еще забавнее. Twitter, кто не знал, указывает с какого устройства сделан твит. Южнокорейский гигант разместил послание о Galaxy Unpacked с iPhone.

Samsung Twitter

В глазах фанатов Samsung – непростительное преступление. Как можно продавать Galaxy, пользуясь смартфонами Apple?

Впрочем, некоторые уверены, что оплошность допущена специально. Теперь о Galaxy Unpacked напишут больше изданий. Тем самым повысив интерес к Galaxy S21.

Источник: appleinsider.com

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1 Комментарий

  1. Александр:
    14.01.2021 в 09:09

    Улыбнуло … косяк уровня мстителей 😂

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